Venti medaglie per la Futura C’è il decimo posto a Livorno

Venti medaglie complessive hanno garantito al club il decimo posto nella classifica delle società con 207 punti. Questi i numeri fatti registrare dalla Futura, al termine della terza edizione del "Trofeo Città di Livorno" di nuoto. Sono saliti sul gradino più alto del podio Alessia Mazzoni nei 100 dorso e nei 50 stile (oltre

ad un bronzo nei 100 stile), Christian Bresci nei 100 stile (secondo poi nei 100 farfalla), Pascal Branda nei 50 e nei 100 stile (argento nei 200), Alberto Paoli nei 100 rana (secondo nei 200). Medaglia d’argento per Maria Francesca Di Perna nei 50 stile e Niccolò Barni nei 200 farfalla (con un bronzo nei 100) e Gabriele Magni nei 200 stile. Terzo posto per Vittoria Gestri nei 50 stile, Iole Rindi nei 100 dorso, Niccolò Barni nei 100 farfalla e Luca Dondini nei 200 rana. Alla kermesse di livello interregionale hanno poi preso parte Mariachiara Armenti, Duccio Vaiani, Leonardo Giusti, Vittorio Lanubile, Marta Bennati, Sofia Giraldi, Giulia Poggiolesi, Lapo Gori, Guglielmo Giusti, Dalia Parretti, Samuel Bochicchio, Diego Tempestini, Chiara Tasselli, Filippo Vannini, Giovanni Procaccini e Ginevra Fissi. Gli agonisti del presidente Di Carlo hanno quindi ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite. Con un occhio che va già alla gara di casa, ovvero

il "Trofeo Città di Prato" che prenderà il via per la sesta volta fra poco meno due settimane, il 20 maggio.