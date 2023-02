Vecchia bomba da rimuovere Cavalieri, trasferta rinviata

Con dodici vittorie conquistate in tredici partite di campionato, i Cavalieri Union si stanno confermando una squadra a prova di bomba. O quasi, perché gli uomini di Alberto Chiesa saranno costretti ad osservare un turno di riposo non previsto proprio a causa di…un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Già, perché il match contro l’Avezzano, inizialmente fissato per domenica alle 14.30, è stato rinviato proprio nelle scorse ore al mese prossimo. Il motivo? Nella cittadina abruzzese è stato rinvenuto un residuato bellico inesploso, proprio qualche giorno fa. E per consentire agli artificieri di completare le operazioni di disinnesco e di bonifica della zona fissate proprio per il 26 febbraio, l’intera area verrà evacuata per il tempo necessario alla conclusione dell’intervento. "Prendiamo atto dell’ordine della prefettura – ha commentato il presidente dei Cavalieri, Francesco Fusi - e continueremo ad allenarci, per non perdere il ritmo". L’attenzione quindi va già al prossimo 4 marzo, quando al Chersoni si terrà la partita con tutta probabilità più difficile ed impegnativa del 2023. A Prato arriverà infatti la capolista Lazio, ad oggi ancora imbattuta. Capitan Puglia e compagni occupano il secondo posto nel girone 3 della Serie A 202223 e dando per scontato il momentaneo sorpasso di Capitolina (che tenterà di approfittare della partita in più per riportarsi avanti almeno per qualche giorno) saranno chiamati a vincere. Per mandare un chiaro segnale alla diretta concorrente più quotata, in primis.

Giovanni Fiorentino