Vantaggio per la Virtus Comeana Adesso il match più importante

La Virtus Comeana si presenterà allo scontro diretto contro l’Athletic Calenzano con un punto di vantaggio. Questo ha decretato lo scorso weekend di partite della Juniores provinciale, dove sia i medicei che i fiorentini hanno vinto segnando sei gol. La capolista ha battuto 6-3 il Prato Nord al Galleni mandando a segno due volte Gestri e Curvietto, oltre alle marcature di Lenzi e Guarnieri (per i padroni di casa a bersaglio Bovani, Gori e D’Angelo).

L’Athletic Calenzano al Magnolfi ha invece passeggiato 6-1 sul Tobbiana, con le doppiette di Cardellicchio e Corsi, e i gol di Nencini e Aprile.

La Virtus Comeana si presenterà così ai 90’ di gioco più importanti della stagione con la possibilità di potersi accontentare anche di un pareggio per restare in vetta alla classifica. Vincendo invece ipotecherebbe il titolo. Il Cf 2001, reduce dal 2-1 casalingo al Tavola con doppietta di Sgroi resta invece in agguato a tre punti dal vertice ma anche con una partita giocata in più.