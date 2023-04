Vannucchi è rinato Che anno a Taranto

Aveva bisogno di rilanciarsi, dopo un biennio in chiaroscuro a Padova. E a conti fatti, c’è riuscito: se il Taranto si è reso protagonista di una stagione più che positiva, risollevandosi dai bassifondi del girone C di Serie C per arrivare a sfiorare i playoff, il merito è anche del nuovo portiere. Di chi si tratta? Di Gianmarco Vannucchi (foto), che sembra finalmente aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. L’estremo difensore pratese classe 1995 era arrivato in Puglia la scorsa estate, reduce da un’esperienza con poche luci e tante ombre in Veneto. Il talento non poteva però essersi dissolto di punto in bianco. E infatti, dopo essersi scrollato di dosso la ruggine, l’atleta ventisettenne si è imposto subito come titolare. E ha fatto la differenza, dati alla mano: nelle 33 partite di campionato nelle quali è sceso in campo, ha subito solo 22 reti ed è riuscito a mantenere la porta involata in ben venti occasioni.