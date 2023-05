Valentini: "Zenith, che annata Il sogno della serie D è vivo"

"Un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa. Una vera impresa sportiva. E’ la seconda volta che arriviamo alle fasi nazionali, perdemmo con Aprilia nel 2017, stavolta speriamo di fare meglio". E’ al settimo cielo Carmine Valentini, presidente della Zenith Prato, dopo la vittoria dei play off del girone B di Eccellenza ottenuta dai suoi ragazzi in finale contro il Pontassieve. Un successo che proietta i bluamaranto nell’olimpo nazionale delle squadre di Eccellenza e che li vedrà affrontare, in un doppio confronto andata e ritorno, l’Ellera al primo turno. La formazione umbra ha chiuso in seconda posizione il suo girone regionale ed è sicuramente avversario da non sottovalutare. In caso di vittoria i pratesi avranno un altro scontro diretto con la vincente della sfida fra Lazio e Sardegna, decisiva per il salto in serie D.

"La serie D rimane un sogno che si porta dietro tante problematiche da affrontare, ma non ci tireremo indietro e faremo il massimo in questa ulteriore appendice stagionale – insiste Valentini –. Come si fa a privare i nostri ragazzi del fatto di poter giocare un giorno in serie D? Se ci arriveremo, poi valuteremo i problemi da risolvere. Sono comunque contento. E’ una gioia inaspettata e ancora più grande il fatto di essere arrivati fino a qui. In ogni caso la stagione rimarrà da incorniciare".

E’ molto soddisfatto anche Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, che adesso avrà un po’ di tempo per preparare i suoi al doppio confronto (28 maggio, 4 giugno, con debutto in casa per i bluamaranto).

"E’ una grande gioia per questo gruppo. Devo ringraziare il mio staff tecnico per il grande lavoro e anche i ragazzi per la determinazione che hanno messo in campo contro il Pontassieve e nelle gare precedenti – sottolinea il tecnico pratese –. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto la verve dei nostri avversari. Poi però dal pareggio ad inizio ripresa in poi, c’è stata solo Zenith Prato in campo. Abbiamo sbagliato tante occasioni da rete, altrimenti la partita si sarebbe potuta concludere nei novanta minuti. Bravi tutti in ogni caso e ora pensiamo alle fasi nazionali per regalarci un ulteriore sogno che ad inizio stagione non era certo scontato. Abbiamo chiuso al quinto posto, ma adesso stiamo attraversando un momento di forma davvero molto positivo: si vede che la squadra ha gambe e fiato e che il gruppo è unito e compatto".

Adesso dunque i bluamaranto dovranno soltanto pensare al doppio confronto che li vedrà affrontare, in una sfida appunto andata e ritorno, l’Ellera al primo turno della fase nazionale che può portare fino alla serie D. Un sogno incredibile, un sogno che (per ora) resta anche concreto.

