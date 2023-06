Valdrighi e Rosa, arrivo in parata Team Soudal brilla al Durona bike

Un’altra doppietta per il Team Soudal di Montemurlo APrima vittoria stagionale anche per il biker toscano di Castelnuovo Garfagnana Stefano Valdrighi portacolori del Team Soudal di Montemurlo. E’ stato un arrivo in parata per il team pratese in quanto con Valdrighi è giunto in coppia il compagno di squadra Massimo Rosa. Questo il responso della "Durona Bike" svoltasi a Chiampo in provincia di Vicenza ed è il terzo anno consecutivo che la formazione pratese si aggiudica la manifestazione. La gara è stata controllata con sicurezza dalla Soudal grazie a Valdrighi, Rosa e allo sfortunato russo Medvedev costretto al ritiro per una caduta. "Sono molto contento della vittoria - dice Valdrighi - ho avuto un buon inizio di stagione. Nel finale ho preso qualche secondo di vantaggio, dietro ho visto che stava arrivando Rosa e abbiamo deciso di arrivare insieme". In buona forma è apparso Rosa dopo i problemi legati al nervo sciatico. "La Durona Bike è stata una verifica dei miei problemi di salute".

Antonio Mannori