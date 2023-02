Valanga di medaglie Futura sorride al 2023

Una valanga di medaglie a suggellare una crescita tecnica che sta proseguendo secondo la tabella di marcia. Questo il bilancio che può tracciare la Futura, adesso che la seconda prova invernale di nuoto è andata in archivio. Una kermesse, quella svoltasi pochi giorni fa a Massarosa, che ha visto scendere in vasca i nuotatori e le nuotatrici più giovani del lotto, delle categorie "Esordienti A" ed "Esordienti B". Con risultati decisamente incoraggianti, nel complesso.

Sono saliti sul gradino più alto del podio Christian Bresci nei 400 stile e nei 100 misti, Pascal Branda nei 100 stile (bronzo poi nei 100 misti) Luca Dondini nei 50 farfalla (insieme ad un bronzo agguantato nei 100 dorso) Niccolò Barni nei 100 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 100 misti) Maria Francesca Di Perna nei 50 farfalla (oltre ad un argento nei 100 misti) ed Emma Rose Bertini nei 50 stile. Medaglia d’argento per Alessia Mazzoni nei 50 farfalla, oltre ad una quarto posto nei 400 stile. Hanno invece ottenuto una medaglia di bronzo Alessia Salomoni nei 100 dorso e Iole Rindi nei 100 misti. Appena fuori dalla "top three", da segnalare la quarta posizione di Vittorio Lanubile nei 100 misti. Buoni nel complesso anche i riscontri colti da Mariachiara Armenti, Alberto Paoli, Alessandro Tasselli, Jacopo Mosconi, Dalia Parretti, Samuel Bochicchio, Leonardo Giusti, Vittoria Gestri, Margherita Naldi, Giovanni Fambrini ed Edoardo Perillo Marcone, tutti capaci di dare il proprio contributo alla causa. Gli agonisti hanno quindi ripreso gli allenamenti per prepararsi alle prossime sfide.

"Il 2023 è iniziato con i migliori auspici sul piano dei risultati - ha commentato il presidente della Futura, Roberto Di Carlo - e per quel che ci riguarda, dire che l’obiettivo sarà quello di proseguire su questa strada, continuando a crescere".

G.F.