Vaiano, cambio in panchina. Shehaj è il nuovo allenatore

Albert Shehaj è il nuovo allenatore del Las Vegas. Questo l’ultima novità legata alla Terza Categoria, che registra il primo cambio della guardia in panchina. Il nuovo mister, da giocatore, era arrivato sino alla Prima Categoria, per poi smettere e dedicarsi all’allenamento dei più giovani. Sotto questo aspetto specifico aveva avuto modo di lavorare anche per Carpi e Modena, nell’ambito di alcuni "camp" organizzati dalle società. E quando il tecnico Roberto Rossi ha manifestato l’intenzione di dimettersi dall’incarico per motivi personali, la dirigenza ha subito pensato a lui. Shehaj trova una squadra che sembra non aver ancora trovato la definitiva quadratura del cerchio, considerando il rendimento altalenante. Il sodalizio vaianese occupa infatti la tredicesima posizione in campionato, con 2 punti conquistati a seguito di altrettanti pareggi interni colti con BGV Soccer (2-2) e Bacchereto (1-1). Sono arrivate altrettante battute d’arresto contro Paperino San Giorgio e La Libertà Viaccia, senza dimenticare gli altri due stop maturati in Coppa Faggi che hanno di fatto già certificato l’eliminazione. La stagione è tuttavia agli inizi e ci sono tutte le premesse per poter far bene. Toccherà quindi al nuovo coach cementare il gruppo. "E’ la mia prima esperienza, riguardo una prima squadra – ha detto il diretto interessato – e sono particolarmente motivato. Penso ci siano le premesse per far bene".