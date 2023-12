Usato sicuro per il Prato: c’è Gargiulo

Un altro centrocampista. Il Prato ieri sera ha comunicato il tesseramento di Ludovico Gargiulo fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista classe 1995, nato calcisticamente nelle giovanili dell’Empoli, è una vecchia conoscenza del tifo laniero: ha infatti collezionato 95 presenze

e realizzato 2 gol nel campionato di serie C con la maglia del Prato, ma anche di Tuttocuoio e Cremonese. Nel campionato di serie D ha collezionato 98 presenze e realizzato 1 rete con le maglie di Pistoiese, Caronnese, Scandicci e di nuovo Prato, dove ha già giocato nella stagioni 2016-2017 e 2017 – 2018 (allora era serie C) e nella stagione 2020-2021 (in serie D). Con la maglia biancazzurra ha collezionato in totale 86 presenze e realizzato 2 gol. Nella prima parte di questa stagione era tesserato per il Certaldo, dove

ha messo in fila 15 presenze. In questo momento i centrocampisti abbondano, quindi è probabile che qualcuno possa partire fra coloro che sono in rosa da tempo. Forse Piccoli, probabilmente Cela, o magari anche Trovade e Gemignani.