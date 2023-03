Un’occasione Real per l’Italgronda

L’Italgronda Futsal Prato ha la possibilità di allungare la serie positiva e consolidare la quinta posizione in classifica appena conquistata. Oggi infatti riceverà al PalaKeynes un avversario alla portata come il Real Casalgrandese, terzultimo in graduatoria. Un’ottima occasione per centrare i tre punti

per gli uomini allenati da Massimo Zudetich, che nelle ultime giornate hanno dimostrato a suon di risultati positivi di meritare l’eccellente classifica che stanno occupando.

Il match Italgronda Futsal Prato-Real Casalgrandese avrà inizio alle 15.

Le altre partite in programma

nella ventunesima giornata: Futsal Pontedera-Sangiovannese, Mattagnanese-Sant’Agata, Balca Poggese-Aposa, Bordighera-Arpi Nova, Olimpia Regium-Vigor Fucecchio, Bologna 1909-Atlante Grosseto. La classifica del girone C della serie B: Olimpia Regium 55 punti; Bologna 48; Sangiovannese 46; Atlante Grosseto 45; Italgronda Futsal Prato 35; Mattagnanese 33; Pontedera 30; Balca Poggese e Vigor Fucecchio 21; Sant’Agata, Arpi Nova

e Real Casalgrandese 18; Aposa 13; Bordighera 1.