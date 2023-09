Union Basket, partenza lanciata. Bella vittoria in coppa Toscana

Miglior inizio non poteva esserci per la squadra di serie C targata Union Basket nel primo impegno ufficiale. In coppa Toscana, alla Campi Arena e davanti ad un discreto pubblico i ragazzi di coach Mazzuca si prendono una meritata vittoria contro Dukes San Sepolcro. Partita mai in discussione, che si chiude con un perentorio 87-55 in favore dei pratesi. Partenza lanciata e subito vantaggio in doppia cifra con buone giocate e intensità alta per l’Union Basket. Tranne Municchi, tenuto a riposo precauzionalmente, tutti i pratesi a segno con ampie rotazioni e minutaggio distribuito dal coach. Spiccano le prestazioni di Dionisi, autore di 17 punti, e di Lanari, che mette a referto 12 punti con tre triple consecutive, ma è tutto il gruppo a ben comportarsi. "Partita approcciata con la giusta energia da parte nostra, abbiamo difeso con attenzione e attaccato insieme e lo dimostra il fatto che hanno segnato tutti i ragazzi a disposizione – commenta coach Mazzuca –. Buona indicazione che ci permetterà di allenarci ancora più duramente. Unirci è la priorità e vedo che i ragazzi hanno percepito questo obiettivo". Il successo permette a Prato di avanzare nel tabellone: nel prossimo turno l’Union sarà ospite della Bama Altopascio. Il tabellino: Municchi n.e., Bogani 10, Vignozzi 6, Bellandi 8, Dionisi 17, Biagi 9, Lanari 12, Cavicchi 6, Corsi 5, Saccenti 5, Bonetti 2, Guasti 7. All. Mazzuca.