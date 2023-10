Union Basket, che peccato. È il Bottegone a sorridere

Avvio di stagione da dimenticare per la Union Basket che rimane in fondo alla classifica del girone A di serie C dopo la sconfitta per 75-73 dal campo di Bottegone Basket. Senza Bogani e con Lanari in panchina per i pratesi, ma non utilizzabile, i padroni di casa riescono a spuntarla in un finale rocambolesco. Inizio di partita spuntato: per quasi 3 minuti nessuna delle contendenti trova il canestro. Poi l’Union sembra ingranare con due triple di Biagi e Vignozzi, seguiti dalle iniziative di Municchi e Saccenti che portano Prato sul 21-17. Dionisi chiude il primo quarto e riapre il secondo con 2 tiri da tre, entrando in partita in coppia con un positivo Bonetti lavorando in difesa cercando di limitare i centimetri di Cukaj. Sugli esterni per i padroni di casa si accende Riccio, che infila 7 punti consecutivi, e si va all’intervallo lungo con Bottegone di nuovo in gara (33-34). Nella terza frazione l’Union soffre, continua a perdere sanguinosi possessi, ma soprattutto non trova la chiave per limitare Riccio e Cukaj. All’ultima sosta il tabellone recita 62-51 per i gialloneri. L’Unioin non molla nell’ultimo quarto e prova a far suo il match, ma nel finale altre 3 palle perse condannano i pratesi alla sconfitta.

Ecco il tabellino Union Basket Prato: Municchi 10, Vignozzi 9, Bellandi 4, Bonetti 6, Corsi 10, Guasti, Lanari n.e., Biagi 12, Cavicchi, Dionisi 15, Puccio n.e., Saccenti 7. All. Mazzuca.

L. M.