Under 15 Pallamano Prato, Campioni Regionali e Finali Nazionali!

Per il secondo anno consecutivo la squadra degli Under 15 della Pallamano Prato si è laureata campione regionale della categoria, acquisendo anche la possibilità di partecipare nuovamente alle finali nazionali per lo scudetto. I ragazzi allenati da Alessia Benelli saranno impegnati a Misano Adriatico dal 5 all’8 luglio nell’ambito del Festival della pallamano e nel loro girone eliminatorio dovranno fare i conti con i campioni italiani in carica del Merano e con San Camillo Imperia e Ariosto Ferrara. "La vittoria in campionato e l’accesso meritato alle finali nazionali – commenta Benelli – sono il risultato di un duro lavoro e di un grande impegno sportivo e non solo. Sono molto soddisfatta di quello che abbiamo fatto durante l’anno e della crescita esponenziale di ogni atleta. I ragazzi stanno lavorando sodo e sono molto orgogliosa di loro, come lo è l’intera società. Durante le finali incontreremo squadre di livello, squadre che sono lì per dimostrare qualcosa e ottenere il miglior risultato possibile. Noi faremo del nostro meglio per ben figurare".

La Pallamano Prato ha dominato il campionato toscano, vincendo tutte le partite con l’eccezione di una, pareggiata con la Fiorentina Handball che ha chiuso al secondo posto.

Questi sono i campioni regionali: Gambacciani Leonardo, Rizzo Davide e Sensi Giovanni (portieri), Martinelli Morgan, Li Francesco, Aiazzi Federico, Lucarini Matteo, Brunetti Alberto, Lorenzini Morgan, Fantini Tommaso, Diagne Medoune, Priore Lorenzo, Coppini Davide, Sinani Roberto, Pernumia Gregorio, Pieraccini Filippo, Doni Jacopo, Rigatti Leite Nicolas, Nieri Federico, Smeraldi Simone.

Massimiliano Martini