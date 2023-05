Under 15, l’ora delle finali Parte la volata scudetto

Iniziano stamani le finali scudetto di pallavolo maschile, categoria Under 15, quest’anno ospitate fra Prato e Montemurlo. Sedici le formazioni che fra oggi e domani proveranno a qualificarsi alla seconda fase, quella che vedrà scendere in campo anche il Volley Prato, assieme ad altre undici big italiane. I lanieri giocheranno da giovedì, al Gramsci Keynes, e nel proprio girone avranno You Energy Volley (Emilia Romagna), Sloga Tabor (Friuli Venezia Giulia) e la vincente del girone A di qualificazione (Cagliari, Diavoli Rosa, Vibo Valentina, Energytime Spike. Un gruppo non semplice, ma che Prato può vincere, anche in considerazione del dominio totale visto in ambito toscano, dove i lanieri sono imbattuti da settembre. I match d’esordio stamani saranno 4, tutti alle 9. Alla palestra Anna Frank di Montemurlo giocano Cagliari-Vibo Valentina, a San Paolo Volley Perugia-Volley Pescara, al Buzzi scendono in campo Battipaglia-Trentino e al Gramsci Keynes si sfidano Lupi Santa Croce-Sudtirol. Al netto del risultato sportivo, quella che attende Prato è una vera festa dello sport. Migliaia le persone attese in provincia, Domani dalle 17 ci sarà la sfilata delle squadre in centro storico. Arrivo al Castello dell’Imperatore, poi tutti a festeggiare al polo Campolmi.