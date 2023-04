Un’altra vittoria: Pasquetta dolce per Cataldo

Toscani protagonisti nella Challenge nazionale riservata ai dilettanti éliteunder 23. A dettare legge dopo un mese e mezzo di attività, è il pratese Lorenzo Cataldo della Gragnano-La Seggiola che guida la speciale classifica dell’Oscar Tuttobici-Gran Premio Jacyco Alula. Cataldo dopo il successo a Civitanova Marche, è giunto secondo alla vigilia di Pasqua a Ponte a Egola ed ha vinto nel giorno di Pasquetta a Poggio alla Cavalla (Pt), oltre a vantare diversi altri piazzamenti.

Così il pratese nella classifica di rendimento rafforza il primo posto ed è tallonato da un altro toscano, Tommaso Nencini, l’atleta di Legri di Calenzano che corre nella Hopplà Petroli Firenze. In terza posizione una delle sorprese dell’avvio di stagione dilettanti, Nicholas Tonioli quarto di recente nella classica Coppa Fiera di Mercatale Valdarno. Un Cataldo partito con il vento in poppa, che vuol proseguire da protagonista per raggiungere l’obiettivo del passaggio tra i professionisti. Occorre sottolineare che quanto successo si riferisce al primo mese e mezzo di attività, e che ci sono ancora tantissimi punti in palio prima di proclamare a fine stagione il vincitore del prestigioso Oscar, ma intanto Cataldo vola ed anche l’ultimo successo conferma la sua forza in volata alla quale si sono dovuti arrendere due validi antagonisti come Magli e il colombiano Gomez. "Debbo ringraziare i compagni di squadra che anche oggi – dice il pratese - hanno fatto uno splendido lavoro di squadra per preparare la volata. Sto bene, la condizione è ottima e dico grazie anche ai miei dirigenti ad iniziare dal presidente Carlo Palandri ed ai due direttori sportivi Conti e Massini".

Mountain bike: Un’altra bella notizia per il ciclismo pratese arriva dal fuoristrada con il terzo posto ottenuto da Daniele Mensi del Team Soudal Montemurlo, nell’ultima combattuta giornata della VolCAT Iqualada prestigiosa gara svoltasi in Spagna. Nella Top ten finale della manifestazione, si sono classificati oltre a Mensi anche Leonardo Paez (settimo) e Victor Fernàndez (nono), in una gara a tappe estremamente selettiva con la presenza di biker di ben sei Nazioni.

Antonio Mannori