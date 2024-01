Una Zenith da batticuore. Successo con la rincorsa

Lanciotto Campi

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli E., Benelli, Esposito Goretti, Amerighi, Mazzanti, Pisapia, Manzatu, Fedi, Cecchi, Verdi, Frezza. A disp.: Roselli, Arca, Gasparini, Bini, Bambi, Bonciani, Ascolese, Cassiolato, Afelba. All. Secci.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Mariani, Rosi, Kouassi, Cela, Braccesi, Castiello, Saccenti, Lunghi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Bagni, Moretti, Macchi, Mari, Casini, Gonfiantini, Luka. All.: Settesoldi.

Arbitro: Biagini di Lucca

Reti: 46’ Amerighi, 85’ e 91’ Kouassi.

Note: 91’ espulso Brunelli E.

Grande vittoria tutta cuore e grinta della Zenith Prato, che in rimonta si impone 2-1 sul campo del Lanciotto Campi. I bluamaranto continuano a volare nella classifica del girone A di Eccellenza e ora sono a quota 27 punti difendendo il quarto posto e rimanendo in piena corsa per i play off. Primo tempo tutto di marca ospite. L’azione più pericolosa, al 20’, è il contropiede orchestrato da Ciravegna, che serve Rosi in area piccola, ma il tiro del centrocampista trova solo esterno della rete. Si va quindi al riposo sullo 0-0.

Nella seconda frazione Lanciotto clamorosamente in vantaggio dopo appena dieci secondi: Amerighi con una conclusione dal limite trova una deviazione di un difensore che spiazza Brunelli e porta in vantaggio i padroni di casa. E’ la scintilla che accende la reazione della Zenith Prato. Al 57’ Ciravegna serve a centro area Braccesi, che di testa impegna seriamente Enrico Brunelli, il portiere di casa. A cinque dal termine sale in cattedra Kouassi, che realizza il gol del pareggio sfruttando il perfetto assist del solito Ciravegna e battendo imparabilmente Brunelli. Allo scadere Ciravegna prova a fare tutto da solo con un tiro dal limite a lato. Sembra ormai che la gara si destinata verso il pari quando al primo minuto di recupero Rosi parte in percussione centrale e scarica all’indietro per Kouassi, che segna la sua personale doppietta e regala il gol vittoria alla Zenith Prato. L.M.