Una super selezione Elite per il Coiano Santa Lucia

Una vera rivoluzione. E’ quella portata avanti dal Coiano Santa Lucia Prato Social Club per la compagine Giovanissimi Elite, classe 2009. Una formazione che si appresta ad affrontare per la prima volta dopo dieci anni il massimo campionato di categoria, sfidando le quindici formazioni più forti della Toscana. Un impegno che ha portato il sodalizio biancazzurro a lavorare forte in sede di calcio mercato, mettendo a segno ben 23 colpi, allestendo quindi una rosa molto ampia, che può permettersi in pratica di scegliere fra due formazioni da mandare in campo di giornata in giornata. Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, tutti gli innesti del Csl Prato Social Club. Tommaso Bagalà (ex CF 2001), Cesare Bartolucci (ex Montemurlo Jolly), Alessandro Camuso (ex CF 2001), Michelangelo Castignani (ex Pietà 2004), Niccolò Dallai (ex Sestese), Tajar Dervishi (ex Maliseti Seano), Tommaso Di Marco (ex Tobbiana 1949), Lorenzo Durgoni (ex Montemurlo Jolly), Pietro Fabiani (ex Pietà 2004), Pietro Ferretti (ex Zenith Prato), Simone Forletti (ex Margine Coperta), Andrea Gelli (ex Pietà 2004), Cosmin Ghinea (ex Maliseti Seano), Tommaso Gialluisi (ex Maliseti Seano), Cristian Langella (ex Pietà 2004), Matteo Madeo (ex Tobbiana 1949), Matteo Magni (ex Pietà 2004), Pietro Magni (ex CF 2001), Ettore Truscelli (ex Pietà 2004), Alessio Raffaelli (ex Pietà 2004), Leonard Sambou (ex Valbisenzio Academy), Eduardo Serbana (ex Tobbiana 1949), Issa Sina (ex Montemurlo Jolly).