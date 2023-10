Una sconfitta al tie break per l’Ariete

Inizia con una sconfitta al tie break il cammino dell’Ariete nel campionato di serie B2 nazionale femminile. Nel palazzetto amico di San Paolo, la Pallavolo Prato cade 3-2 contro la Rinascita Firenze, rammaricandosi per un pessimo inizio di partita. Le gigliate infatti si portano avanti per due set a zero in apertura di match, con i parziali di 23-25 e 21-25. Una partenza in sordina che il Pvp pagherà caro, visto che per allungare la sfida al tie break servirà poi uno sforzo notevole alle ragazze di coach Nuti. La Pallavolo Prato nel terzo e quarto set riequilibra i conti per 25-20 e 25-13, salvo venire meno nel momento clou. Al tie break infatti si gioca punto a punto, arrivando ai vantaggi. L’Ariete spreca occasioni ghiotte per portare a casa i due punti e alla fine cede 22-24, dovendo dire addio ai sogni di vittoria. Questa la formazione pratese: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mennini, Lichota, Stiaffini, Conticini, Mattei, Gerl, Bacco. All. Nuti.