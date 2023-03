Una giornata intensa Ecco gli scontri diretti

Tutto pronto per la 25esima giornata dei campionato dilettanti. Squadre in campo domani pomeriggio a partire dalle 15. Nel girone B di prima categoria lo Jolo andrà a caccia di punti pesanti per raggiungere il podio finale sul campo del Pescia, che al contrario ha bisogno di fare risultato per provare ad uscire dalla zona play out. Sfida casalinga da prendere assolutamente con le molle, invece, quella che vedrà impegnato il CF 2001 contro il Tempio Chiazzano: ai pratesi serve un successo per tenere vivo il sogno di raggiungere i play off. Nel girone F di seconda categoria sfida da non sottovalutare per la capolista Csl Prato Social Club, che per incrementare il suo vantaggio sulle inseguitrici dovrà ospitare la Montagna Pistoiese. Scontro diretto per un posto al sole, invece, quello che vedrà La Querce impegnata sul campo del Montalbano Cecina, mentre la Galcianese andrà a far visita al San Niccolò, attuale seconda forza del raggruppamento. Il Mezzana ha una ghiotta occasione per incrementare il suo vantaggio sulla zona play out ospitando il fanalino di coda Giovani Calcio Vinci, mentre il Chiesanuova avrà il suo bel da fare nel portare a casa punti dal match contro l’Atletico Spedalino. Il Prato Nord, infine, per tentare di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, proverà a fare risultato contro il Chiesina Uzzanese. Nel girone G di seconda categoria super derby per un posto al sole nelle zone che contano della classifica fra Pietà 2004 e Poggio a Caiano. Altro scontro diretto tutto della provincia pratese quello che metterà di fronte Virtus Comeana e Prato Sport, entrambe a caccia di punti pesanti per evitare complicazioni di fine stagione in ottica salvezza. Per lo stesso motivo il Vernio ospiterà invece il Sesto Calcio 2010, mentre lo Sporting Seano giocherà sul campo di casa contro il Daytona Calcio, seconda forza del girone, cercando una vera e propria impresa per rimanere aggrappato alla categoria.

L.M.