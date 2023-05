Una chiusura con il big match La Briglia-Tavola da batticuore

Sono gli ultimi novanta minuti della regular season, quelli che varranno una stagione. E l’obiettivo comune dei club, nell’ultima giornata della terza categoria che prenderà il via oggi, sarà quello di chiudere al meglio. Iniziando dalla capolista Tavola, che andrà in Vallata a giocare contro La Briglia Vaiano terza forza del raggruppamento. Un impegno non da poco per gli uomini di coach Scotton, chiamati a far punti. Anche perché, in caso contrario, il Montemurlo Jolly potrebbe approfittarne: i montemurlesi hanno due sole lunghezze di ritardo dal vertice e saranno determinati a violare il campo del Carmignano. Interessante in chiave playoff anche Polisportiva Carraia-Valbisenzio Academy: i padroni di casa partono con i favori del pronostico, ma i vaianesi venderanno cara la pelle. Vogliono chiudere bene anche Tobbiana e San Giusto, impegnati rispettivamente in casa contro l’Eureka e in trasferta con la Polisportiva Naldi.