Un weekend di fuoco per il titolo Csl e Poggio si sfidano a distanza

Si deciderà tutto nell’ultima giornata nella lotta promozione del campionato Giovanissimi regionali. A contendersi il titolo due compagini pratesi: il Coiano Santa Lucia Prato Social Club e il Poggio a Caiano. Entrambe sono uscite vincenti dai rispettivi incontri nel weekend: i biancazzurri battendo 3-0 al Rossi il Firenze Ovest, i medicei superando 3-0 in trasferta il Rinascita Doccia. Entrambe le formazioni salgono così a quota 66 punti, avendo letteralmente dominato il campionato rispetto alle inseguitrici Fortis Juventus e Athletic Calenzano. Restano quindi gli ultimi 70’ per decidere i campioni del girone, che in caso di arrivo a pari punti andranno allo spareggio. Le partite si giocheranno il 30 aprile: il Csl Psc sarà ospite del Montelupo, il Poggio a Caiano attenderà al Martini il Banti Barberino. Passando agli Allievi regionali, il campionato è già terminato e il Coiano Santa Lucia ha chiuso al sesto posto non riuscendo a centrare il pass per la Coppa Toscana. Troppo più forti i Giovani Fucecchio che hanno ottenuto la quinta piazza con dieci punti di vantaggio sui biancazzurri.