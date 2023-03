"Un po’ ‘n poggio" verso il tutto esaurito

Sono già 1500 gli iscritti all’edizione 2023 della ‘Un po’ ‘n poggio’ la camminata ecologica giunta alla 24esima edizione e organizzata per questa domenica dal gruppo podistico Croce d’Oro di Prato. Si tratta di numeri da tutto esaurito per la manifestazione, tanto che gli organizzatori (ci sono anche Croce d’Oro Prato, Polisportiva 29 Martiri, Insieme per la Gualchiera di Coiano e gruppo Maggiolini e Derivati Prato) hanno dovuto riaprire le iscrizioni, mettendo a disposizione della città altre trecento pettorine. Il consiglio è quello di affrettarsi, perché non ci saranno altre possibilità di prendere parte in via ufficiale all’iniziativa (costo 5 euro, con possibilità di accesso ai ristori e tazza ricordo). La partenza è fissata in piazza Mercatale (dove c’è anche l’arrivo) dalle 8.30 alle 10. Tre i percorsi previsti: 6, 14 e 20 chilometri. Dopo la partenza la camminata ecologica transiterà verso via Gobetti, salita dei Cappuccini, Filettole e Carteano. Qui la prima biforcazione: chi percorre la 6 chilometri scenderà verso Santa Lucia, gli altri tireranno dritto verso Villa Rucellai. A seguire Gamberame e poi la seconda biforcazione del percorso: la quattordici chilometri scenderà giù verso la Gualchiera di Coiano, la 20 chilometri andrà verso San Leonardo, guaderà Rio Buti e si dirigerà verso la Gualchiera di Coiano, vera novità dell’edizione 2023 della ‘Un po’ ‘n poggio’. Immancabili i classici ristori organizzati in collaborazione con l’Agenzia Generali di via Montalese, Il Campione, Coleschi, Mukki Latte, e Gelateria al Bacio, che mobiliteranno 120 volontari e saranno presidiati anche da Croce d’Oro Prato e Protezione Civile. Saranno cinque, oltre a quello di piazza Mercatale all’arrivo, tutti a tema. Il primo a Filettole con la colazione, il secondo a Villa Rucellai con la classica fettunta, a San Leonardo l‘ovino affrittellato’ accompagnato dalla pappa al pomodoro, a Gamberame il gelato, alla Gualchiera di Coiano ci sarà l’aperitivo e infine in Mercatale il pasta party. Oltre a tanti pratesi, a partecipare alla camminata ci saranno anche gruppi da fuori Toscana: Venezia, Ravenna e Roma i più numerosi. Per le ultime iscrizioni ci si potrà recare direttamente in via Niccoli alla Croce d’Oro tutti i giorni dalle 17 alle 19 e dopo cena. Sabato pomeriggio e domenica mattina ci si potrà invece iscrivere in piazza Mercatale. L’altra novità sarà la preview di ‘Un po’ ‘n poggio’, con la cena di beneficenza organizzata per sabato alle 20.15 nel salone Zelindo Mannelli della Croce d’Oro. Iscrizioni fino a oggi. Il ricavato verrà devoluto per l’acquisto di un nuovo mezzo sociale. Per prenotazioni: Alessandro 38863.95.419.