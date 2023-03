Un pareggio che vale oro: il Maliseti Seano conquista la matematica salvezza

Real Cerretese

0

Maliseti Seano

0

REAL CERRETESE: Battini, Perrotti, Iannello, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Pagliai. A disp.: Sabatini, Bachechi, Centoni, Pucci, Faraglia, Gazzarrini, Lapi, Pisano L., Mallardo. All.: Petroni.

MALISETI SEANO: Cuorvo, Badiani, Menichetti A., Breschi, Peschi, Fusco, Shiqeri, Rudalli, Mande, Santini, Perna. A disp.: Marini, Coppini, Paoli, Aiazzi, Scardilli, Fabbri, Cecchi G., Perillo. All. Fabbri.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia.

Il Maliseti Seano strappa il pareggio che cercava sul campo della Real Cerretese e brinda con una giornata di anticipo alla matematica e tranquilla salvezza nel girone A di Promozione, allontanando definitivamente lo spauracchio dei play out. Partita abbastanza contratta e avara di emozioni in avvio. La prima occasione è per i padroni di casa, che si presentano al tiro con Bouhafa, ma Cuorvo è attento e para in due tempi.

La risposta è ospite è affidata alla conclusione da ottima posizione di Santini, che però non trova lo specchio della porta. Si va al riposo con il risultato bloccato sullo 0-0. La seconda frazione di gara vive di capovolgimenti di fronte. La Real Cerretese va vicina al gol al 65’, quando Nieri ha una buona occasione ma spara alto sopra la traversa. La risposta del Maliseti, poco dopo, sta tutta in una azione personale insistita di Mande, che si invola da solo verso la porta, resiste a una carica da ultimo uomo e a tu per tu col portiere di casa in uscita calcia a lato di un soffio. Nel finale grande sofferenza per gli ospiti, che però riescono a blindare la porta fino al 95’ e a festeggiare la permanenza in categoria.

L. M.