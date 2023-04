Un doppio oro per l’Etruria in Slovenia

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in una rassegna di respiro internazionale che ha visto al via decine e decine di agoniste. A Rence, in Slovenia, si è chiusa da poco la quarta edizione della "Old Bridge Cup" di trampolino elastico. E le atlete dell’Etruria hanno ben figurato, salendo regolarmente sul podio e segnalandosi fra le migliori del torneo nelle varie categorie anagrafiche. Due le medaglie d’oro: sono salite sul gradino più alto del podio Viola Giusti (con un punteggio totale di 85,63, al termine dei due esercizi) e Rebecca Vannucchi Alonso (che ha totalizzato complessivamente 88,355 punti). Ottima anche la performance di Cloe Mariottini, seconda nella propria categoria con 83,88 punti fra primo e secondo esercizio. Da segnalare poi anche il quinto posto ottenuto da Mariachiara Simoni nella "categoria 13-16 anni". Riscontri insomma positivi, per la società presieduta da Grazia Ciarlitto. Le ginnaste pratesi allenate dai tecnici Anatoly Titov e Maria Poddubnaya hanno quindi già ripreso gli allenamenti in vista delle prossime uscite: la stagione è ormai entrata nel vivo.

g. f.