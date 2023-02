Un altro duello con la capolista Il Ciatt Prato sfida Castel Goffredo

Di nuovo contro la capolista. Di nuovo in trasferta. Altro match decisamente in salita per il Ciatt Prato in serie A2 femminile. Le ragazze allenate da Alberto Vermiglio andranno a sfidare la prima forza del girone, oggi a partire dalle 18.30, nella gara del quarto turno di ritorno. Sarà la rivincita della finale persa di recente in Coppa Italia per le pratesi, che però stavolta dovranno fare a meno di Nikoleta Stefanova. Spazio dunque ad Arianna Barani, Chiara Colantoni, Tan Wenling e Ioana Corburean per questa delicata trasferta sulla carta quasi proibitiva per il Ciatt Prato, che comunque ha tutte le intenzioni di vendere cara la pelle e di dare del filo da torcere alle mantovane.

"Da capire quale formazione schiererà Castel Goffredo. Noi andremo per fare la nostra figura e provare a giocare un brutto tiro alla capolista, che comunque vada e con qualsiasi formazione a disposizione rimane la squadra più forte di questo campionato – commenta Alberto Vermiglio, tecnico delle pratesi - . Il nostro campionato per il momento è più che soddisfacente, ma a questo punto cercheremo di fare il possibile per blindare una posizione nei play off nelle gare che restano da qui al termine dell’annata", chiude il tecnico Vermiglio.