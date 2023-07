Un altro colpo per il Prato: ingaggiato il difensore De Pace. Nizzoli verso Livorno

Altro nuovo arrivo in casa Prato. Dopo i fuochi d’artificio a raffica della scorsa settimana alla rosa che per la prossima stagione sarà a disposizione del confermato Lucio Brando si è aggiunto anche il difensore classe 2000 Bruno De Pace. Centrale difensivo nato a Catanzaro e proveniente dal Trapani (serie D), dove ha totalizzato 25 presenze, De Pace aveva, in precedenza, giocato una stagione e mezzo nell’Acireale (sempre in D). Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, ha vestito le anche le maglie di Castrovillari e Gozzano. Il giocatore ha già totalizzato 75 presenze in categoria e con Acireale e Trapani ha raggiunto i play off per tre volte di seguito. Sul fronte partenze dopo il passaggio della quota (classe 2004) Aprili al Grosseto anche Nizzoli (altro 2004), 28 presenze la scorsa stagione, sembra destinato ad approdare al Livorno.

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altri colpi in entrata in casa biancazzurra. Per il reparto offensivo circolano con insistenza i nomi degli attaccanti Giacomo Marangon, classe 1992, che la scorsa stagione ha giocato nel Ravenna (32 presenza e 10 reti) e Giuseppe Tedesco, classe 1997, che ha giocato con Ternana, Pianese, Team Altamura, Foggia, Cerignola e la scorsa stagione si è diviso fra Molfetta e Varesina. I primi test dovrebbero iniziare entro la fine di questa settimana al Lungobisenzio, mentre dalla prossima i biancazzurri potrebbero (manca conferma ufficiale) spostarsi a Fanano.

L. M.