Ultima chiamata per il Maliseti Seano

Dopo avere lottato a lungo per un posto in Coppa Toscana, adesso il Maliseti Seano, categoria Giovanissimi Elite, ha bisogno di un cambio di passo per evitare di restare invischiato nella lotta per non retrocedere. Gli amaranto sono in un momento negativo e rischiano di essere risucchiati da chi dietro corre veloce per garantirsi la permanenza in categoria. Decisivo sarà il match di questa mattina alle 10.30 a Scandicci. I padroni di casa occupano la sesta piazza a due lunghezze dallo Sporting Cecina, e hanno bisogno di punti per assicurarsi un posto in zona Coppa Toscana. Il Maliseti Seano è chiamato a un impegno complicato, ma dove si dovrà giocoforza fare risultato. Anche perché alle spalle Margine Coperta, Capezzano Pianore e Lastrigiana sono formazioni a dir poco insidiose. Chi invece è ormai quasi certo di retrocedere è il gruppo Allievi Elite proprio del Maliseti Seano. Gli amaranto per un lungo periodo sembravano potersela lottare, ma poi gli ultimi risultati negativi hanno sbarrato la strada della salvezza. Per rinviare la matematica certezza della retrocessione oggi ci sarà da vincere al Comunale contro il Forcoli Valdera.