Tutti distratti, soprattutto in difesa Kouassi e Nicoli sono i migliori

FALSETTINI 5 Giornata decisamente da dimenticare, anche se non contava per la stagione. APRILI 5 Difesa del Prato assolutamente rivedibile nel suo complesso. Dall’83’ BARTOLINI s.v.

ANGELI 5 Rientrava dopo un lungo stop e la ruggine si è vista, in una gara dallo scarso valore per i biancazzurri. Dal 73’ SCIANNAMÈ 6 Ultima gara con la maglia del Prato.

BASSANO 5 Come tutti i colleghi del reparto arretrato, già mentalmente in vacanza. Dal 73’ NOCENTINI s.v.

CELA 5,5 Solita generosità, con tanta corsa a vuoto. Dal 60’ KOUASSI 7 Entra e salva almeno l’onore suo e del Prato, con la complicità del portiere di casa.

DEL ROSSO 6 Senza infamia e senza lode, si adegua al ritmo dell’ultimo match di campionato.

TROVADE 6,5 Ha il merito di propiziare il secondo autogol dello Scandicci. Dall’86’ DIALLO s.v.

NICOLI 6 Si vede poco, ma non fa arrosti e propizia il primo autogol dei fiorentini.

CICCONE 5,5 Meno ficcante del solito con i suoi passaggi a muovere il gioco.

MOBILIO 5,5 Nel finale di campionato non è apparso al top. RENZI 5,5 Pochi palloni giocabili. Meno fame e voglia di segnare.

All. BRANDO 5,5 Ultima gara che contava solo per le statistiche. Ma in una stagione il Prato non ha vinto un derby.