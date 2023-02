Tushe va ko nel derby con l’Euromed

La Gruppo AF Tushe Prato perde il derby toscano con l’Euromed Mugello ed anche la possibilità di agganciare le avversarie di turno al secondo posto della classifica del girone C della serie A2 femminile. La sfida disputata al PalaKeynes è stata vinta dalla squadra di Borgo San Lorenzo con un 31-24 (primo tempo 10-13), ora salita a + 4 nei confronti delle pratesi, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. Per un riscatto si dovrà attendere quasi un mese. Si va a una nuova lunga pausa, che terminerà il 26 marzo quando la Gruppo AF Tushe sarà ad Oderzo. Il tabellino delle pratesi nel derby: Bartalucci, Bisori 2, Semini, Picone, M. Micotti, Del Bono 4, Borrini, Niccolai 2, Desii, Logica, Rubbino 13, Benedetti, M. Rossi, Iyamu, V. Rossi 3, Derjaj. Gli altri risultati della terza di ritorno: Guerriere Malo-Oderzo 40-20, Mestrino-Cellini Padova 28-26, Arcobaleno-Cus Udine 25-23. La classifica del girone C della serie A2 femminile: Guerriere Malo 20 punti; Euromed Mugello 13; Oderzo 10; Gruppo AF Tushe e Mestrino 9; Arcobaleno 8; Cellini Padova 6; Cus Udine 2.

M.M.