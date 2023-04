Tushe, sprint per restare in serie A1

Dopo le ultime due settimane di stop della regular season, la serie A1 femminile riprende la propria corsa per lo sprint finale. Purtroppo, però, per la Gruppo AF Tushe Prato i giochi sono già fatti: per restare nel massimo campionato nazionale dovrà disputare i playout. Quella che dovrà essere decisa nelle ultime due giornate sarà la griglia degli spareggi salvezza e l’obiettivo della squadra allenata da Valentina Megli sarà di conservare il quartultimo posto dall’assalto del Mezzocorona, che segue le pratesi ad un punto di distanza. Importante sarà superare al meglio l’ostacolo odierno, perché la Tushe potrà giocare contro il fanalino di coda della classifica Teramo che fino a questo momento ha raccolto 4 punti. Le abruzzesi avranno dalla loro il fattore campo che vorranno sfruttare per giocarsi le ultime carte per la rimonta nei confronti del Mestrino. Il fischio d’inizio sarà alle 18. Le altre gare in programma nella penultima di regular season: Ferrara-Mestrino, Erice-Mezzocorona, Cassano Magnago-Cellini Padova, Casalgrande Padana-Cassa Rurale Pontinia, Brixen-Jomi Salerno.

Massimiliano Martini