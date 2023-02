Tushe, si riparte L’ostacolo è Mirano

Dopo una lunghissima sosta invernale (lo stop è durato esattamente due mesi), si rimette in moto anche il campionato di serie A2 femminile di pallamano, nel quale è impegnata la seconda squadra della Gruppo AF Tushe Prato. Nel girone B si riparte con la disputa delle partite valide per la prima giornata di ritorno, nella quale la formazione allenata da Claudia Guida (foto) se la dovrà vedere con le venete dell’Arcobaleno Mirano, già battute a domicilio all’andata per 30-28. La Gruppo AF Tushe avrà dalla sua il fattore campo: si giocherà infatti oggi al PalaKeynes con inizio alle ore 14. Queste le altre gare in programma alla ripresa: Guerriere Malo-Cus Udine, Mestrino-Oderzo, Cellini Padova-Euromed Mugello. Il torneo riprende con questa situazione di classifica: Guerriere Malo 14 punti; Euromed Mugello 9; Oderzo 8; Gruppo AF Tushe Prato 7; Cellini Padova 6; Mestrino 5; Arcobaleno 4; Cus Udine 0.

M. M.