Tushe sconfitta in casa dalle campionesse uscenti. Ora scivola in terzultima piazza

La regular season del massimo campionato femminile si è conclusa in maniera beffarda per la Gruppo AF Tushe Prato, sconfitta in casa dalle campionesse d’Italia uscenti del Brixen con un netto 42-23 e scivolata al terzultimo posto a seguito del successo ottenuto dal Mezzocorona contro il Teramo (25-23 con un rocambolesco finale di partita che ha determinato la retrocessione diretta delle abruzzesi), che ha permesso alle trentine di operare il sorpasso nei confronti delle pratesi. Un risultato che cambia la situazione in vista del playout salvezza che metterà di fronte proprio Gruppo AF Tushe Prato e Mezzocorona. Il quartultimo posto in classifica permetterà infatti alle trentine di disputare sul terreno di casa gara 2 ed eventualmente anche il match di spareggio. Le pratesi giocheranno invece in casa la prima partita, in programma già questo mercoledì 3 maggio, mentre il ritorno andrà in scena in Trentino sabato 6 maggio. L’eventuale bella è in programma sempre a Mezzocorona il giorno successivo, domenica 7 maggio. In caso di successo la squadra allenata da Valentina Megli sarà salva, ma se arriverà una sconfitta ci sarà ancora tempo di rimediare nella finale playout, perché solo la perdente di questa sfida scenderà in A2.

La classifica conclusiva della serie A1: Jomi Salerno 39 punti, AC Life Style Erice 34, Brixen Südtirol 33, Cassa Rurale Pontinia 32 (qualificate per i playoff scudetto), Cassano Magnago 27, Cellini Padova 25, Casalgrande Padana 20, Securfox Ferrara 18, Mezzocorona 13, Gruppo AF Tushe Prato 12, Alì-Best Espresso Mestrino e Starmed TMS Teramo 6. Contro il Brixen le pratesi si sono schierate con questa formazione: Svigac 7, M. Micotti 1, Amerighi, Gurra 2, Borrini 1, Della Maggiora, Niccolai, Blaj, Rubbino, M. Rossi 2, Iyamu 7, V. Rossi, Martinelli 2, Ucchino 1, Felet, D’Avossa. Massimiliano Martini