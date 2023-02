Tushe sconfitta contro Udine

Finisce con una sconfitta la prima trasferta del girone di ritorno della seconda squadra della Gruppo AF Tushe Prato, che partecipa al campionato di serie A2. Ed è una battuta d’arresto non del tutto preventivabile perché arriva contro l’unica formazione che fino alla scorsa giornata di campionato non aveva raccolto neppure un punto. Le ragazze allenate da Claudia Guida sono finite ko sul campo del Cus Udine, che aveva perso tutte le otto gare precedentemente disputate. In Friuli è finita 37-24 per le padrone di casa. Questo il tabellino della Gruppo AF Tushe: Benedetti, Picone, Amerighi, Del Bono, R. Micotti 4, Niccolai, Grassi 3, Logica 2, Rubbino 1, Saccenti 6 (foto), Derjaj, V. Rossi 4, Martinelli 4, Bartalucci. Gli altri risultati della seconda giornata di ritorno: Euromed Mugello-Guerriere Malo 17-20, Oderzo-Cellini Padova 31-23, Arcobaleno-Mestrino 19-17.

M.M.