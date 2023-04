Tushe, sconfitta amara

La Gruppo AF Tushe Prato perde a Teramo e si complica la vita in vista dell’ultima giornata di regular season di sabato, in cui si deciderà la griglia playout. Le pratesi in Abruzzo, al ritorno in campo dopo due settimane di sosta, sono uscite sconfitte 26-24 (primo tempo 16-12) contro il fanalino di coda della classifica, che grazie a questi due punti ha raggiunto il proprio scopo, appaiando il Mestrino a quota 6 punti e rinviando agli ultimi 60’ di campionato il discorso relativo alla retrocessione diretta. La squadra allenata da Valentina Megli, invece, non potrà più migliorare il quartultimo posto, anzi dovrà lottare fino in fondo per conservare questa posizione col Mezzocorona attardato di un solo punto.

Il tabellino della Gruppo AF Tushe a Teramo: Svigac 12, M. Micotti 2, Gurra, Borrini 2, Della Maggiora, Niccolai, Blaj, Sandroni, Barbieri, M. Rossi 6, Iyamu 1, V. Rossi, Ucchino 1, Felet, D’Avossa. Gli altri risultati della penultima di regular season: Ferrara-Mestrino 35-34, Erice-Mezzocorona 32-21, Cassano Magnago-Cellini Padova 25-23, Casalgrande-Pontinia 32-29, Brixen-Jomi Salerno 36-33.

Massimiliano Martini