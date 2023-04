Tushe, miracolo mancato nello scontro con l’Erice

Gruppo AF Tushe Prato

Ac Life Style Erice

GRUPPO AF TUSHE PRATO: Svigac 6, Micotti 1, Amerighi, Gurra, Borrini 5, Della Maggiora, Niccolai, Blaj, Sandroni 1, Barbieri, Rossi M., Iyamu 3, Rossi V. 2, Ucchino 3, Felet, D’Avossa. All.: Megli.

AC LIFE STYLE ERICE: Masson, Tarbuch 3, Benincasa, Landri, Cozzi 1, Iacovello, Basolu 1, Pugliara 3, Coppola 7, Ekoh 8, Gorbatsjova 8, Terenziani 2, Farisé 2, Storozhuk 2. All.: Conte.

ARBITRI: Rhim e Plotegher.

NOTE: primo tempo 10-20.

Nulla da fare per la Gruppo AF Tushe Prato contro le forti siciliane dell’Erice, che grazie a questa vittoria conquistano matematicamente i playoff scudetto. Il confronto giocato al PalaKeynes si conclude con una netta sconfitta (21-37) che per le pratesi significa anche la fine delle ultime speranze di evitare i playout, considerato il computo negativo degli scontri diretti con Casalgrande e Ferrara, che a loro volta sconfitte in questo turno restano a quattro lunghezze di distanza. Il miracolo non riesce a capitan Ucchino e compagne che dopo il doppio turno di sosta torneranno in campo per le ultime due giornate di regular season col compito di mantenere la quartultima posizione dall’assalto del Mezzocorona, che si è riavvicinato. La classifica della serie A1 femminile: Jomi Salerno 37 punti, Cassa Rurale Pontinia 32, AC Life Style Erice 30, Brixen Südtirol 29, Cellini Padova 25, Cassano Magnago 22, Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 16, Gruppo AF Tushe Prato 12, Mezzocorona 11, Alì-Best Espresso Mestrino 6, Teramo 4.

Massimiliano Martini