Tushe in campo per la griglia dei playout

Ultima di regular season di serie A1 per la Gruppo AF Tushe Prato, già condannata ai playout salvezza. I sessanta minuti di questa sera al PalaKeynes contro le campionesse d’Italia uscenti del Brixen determineranno però la posizione delle pratesi nella griglia degli spareggi. Capitan Ucchino, ex di turno, e compagne infatti ora sono quartultime ma in caso di sconfitta rischiano di scivolare una posizione più indietro se la squadra inseguitrice, il Mezzocorona, alla vigilia attardato di un solo punto, riuscisse ad avere la meglio nel confronto casalingo che lo vedrà opposto ad un Teramo che a sua volta, però, ha bisogno di un successo per tentare di evitare la retrocessione diretta. Ad ogni buon conto alle 21, quando le ragazze allenate da Megli scenderanno in campo, conosceranno già il risultato di Mezzocorona-Teramo, che inizierà alle ore 18.30. Inoltre, in caso di arrivo a pari punti con le trentine, sarebbe la Gruppo AF Tushe ad avere la meglio perché avanti negli scontri diretti.