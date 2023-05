Tushe in campo contro Ferrara Al PalaKeynes per la salvezza

Va in scena stasera (inizio alle 20.30) al PalaKeynes il primo atto della finale salvezza del campionato di serie A1 femminile a cui la Gruppo AF Tushe Prato è stata condannata dalla sconfitta patita in semifinale playout ad opera del Mezzocorona. Gara-1 sarà l’unica partita casalinga che nella serie di tre le pratesi potranno avere a disposizione contro la Securfox Ariosto Ferrara, avversaria temibile, che ha chiuso in quintultima posizione con 18 punti. Le emiliane sono arrivate a sorpresa all’ultimo passaggio per la sconfitta patita in due partite ad opera del Mestrino. Ma in campionato hanno fatto sempre meglio di Ucchino e compagne, battute sia in casa all’andata che al ritorno a Ferrara. E poi le avversarie potranno disputare le partite decisive sul proprio campo: si giocheranno a Ferrara sia gara-2 sabato che l’eventuale gara-3 di bella il 16 maggio. Alle ragazze allenate da Valentina Megli il compito di sovvertire un pronostico non favorevole per conquistare la permanenza nella massima serie.

M.M.