Tushe ancora battuta Resta la finale playout

La Gruppo AF Tushe Prato perde anche gara-2 delle semifinali dei playout e sarà costretta a disputare la finale retrocessione. A Mezzocorona per la squadra allenata da Valentina Megli, già sconfitta in casa in gara-1 e con la necessità di vincere per andare alla bella, non c’è stata storia. Decisivo in particolare il break di 9-2 messo a segno dalle padrone di casa a cavallo fra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo. Le pratesi ora dovranno giocarsi la permanenza nella massima serie giocando contro Ferrara che a sorpresa è stato battuto in sole due partite dal Mestrino, con le venete che dunque al pari del Mezzocorona sono già salve. Ed affrontare le emiliane complica la strada di Ucchino e compagne, che avranno a disposizione solo una partita casalinga nella serie, dal momento che le avversarie hanno ottenuto una migliore classifica in regular season. Il via mercoledì a Prato (inizio alle 20.30), mentre gara-2 è programmata per il 14 maggio in Emilia-Romagna ed eventuale gara-3 il 16 maggio ancora a Ferrara.

Il tabellino pratese. Gruppo AF Tushe Prato: Svigac, M. Micotti 3, M. Gurra 1, Borrini 3, Della Maggiora, Niccolai, Blaj, M. Rossi 1, Iyamu 7, V. Rossi, Martinelli 1, Ucchino 1, Felet, D’Avossa. All.: Megli.

Massimiliano Martini