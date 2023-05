Tushe alla prova del nove Finale da cardiopalma

Sarà la ‘bella’ in programma oggi a decidere chi fra Gruppo AF Tushe Prato e Securfox Ariosto Ferrara resterà nella massima serie e chi dovrà retrocedere in A2. Gara-2 della finale playout è stata vinta dalle emiliane, che hanno pareggiato il conto dopo il successo colto nel primo match dalle pratesi. Ucchino (nella foto) e compagne non sono riuscite a dare un seguito alla buona prestazione della scorsa settimana e domenica hanno perso 34-28 (primo tempo 13-11) venendo costrette a gara-3 che non avrà ulteriori appelli. Nell’ultimo atto della stagione sarà ancora Ferrara a godere del favore del fattore campo: stasera alle 18.30 si giocherà al PalaBoschetto. Per evitare di dover lasciare l’A1 a un solo anno di distanza dalla prima storica conquista della massima serie nazionale, la Gruppo AF Tushe dovrà cercare di ritemprarsi in fretta e affrontare le emiliane così come in gara-1, in cui praticamente non concessero nulla alle avversarie. Intanto, questo è stato il tabellino di gara-2 terminata 34-28. Securfox Ferrara: Ferrari, Vitale, Ferrara 2, Pavanini, Manfredini 6, Tanic 5, Janni, Lo Biundo 1, Marrochi, Angelini, Ottani, Sormaz 10, Soglietti 9, Petrova 1. All.: Britos. Gruppo AF Tushe Prato: Rubbino, M. Micotti 5, Amerighi, Guerra, Borrini 2, Della Maggiora, Niccolai, Blaj, R. Micotti, M. Rossi 5, Iyamu 7, V. Rossi, Martinelli 4, Ucchino 5, Felet, D’Avossa. All.: Megli. Arbitri: Sardisco e Venturella. Note: primo tempo 13-11.

Massimiliano Martini