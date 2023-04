Turno decisivo per Poggio e Csl Psc

Si decide tutto stamani, con la fortissima possibilità di uno spareggio, il campionato Giovanissimi regionali. Poggio a Caiano e Coiano Santa Lucia Prato Social Club si contendono la vittoria del girone e l’approdo nell’Elite, al termine di una stagione incredibile, dove entrambe a braccetto hanno staccato tutte le rivali toscane. Si giocherà in contemporanea alle 10.30: il Poggio a Caiano scende in campo al Martini aspettando il Banti Barberino, mentre il Csl Psc sarà di scena a Montelupo. La partita più complicata è senza dubbio quella dei medicei, visto che i mugellani non sono ancora salvi, ma hanno bisogno di un punto per mettersi al riparo dagli assalti della Rondinella Marzocco. I biancazzurri invece giocano contro un Montelupo che non ha più niente da chiedere al proprio torneo, essendo già salvo da settimane. In caso di arrivo a pari punti ci sarà allora lo spareggio per assegnare la vittoria del campionato.