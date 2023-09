Trovade poco brillante in regia Il gran cuore di Cela non basta

BALDUCCI 6,5 Alcune parate facili. Sui gol incassati ha poche colpe. Maturo malgrado la giovane età.

ANGELI 6 Bene finché e a posto fisicamente, poi cala e viene sostituito. Dall’82’ GORI s.v.

MONTICONE 5,5 Protagonista suo malgrado dell’episodio finale che spiana la strada al gol, poco sportivo, di Saporetti. STICKLER 6,5 Salvataggio sulla linea nel primo tempo che vale quanto un gol. Poi fa il suo.

LIMBERTI 6 Giovane, ma già pronto, almeno sembra, per certi palcoscenici. Dal 70’ VITALI s.v.

TROVADE 5,5 Partita difficile, non brilla in regia. Dal 64’ GEMIGNANI 6 sfiora il gol del possibile pareggio in extremis.

CELA 6 grande cuore come al solito.

CASUCCI 5 L’espulsione nel finale dalla panchina è da condannare. Il voto esula dalle prestazioni in campo. Dal 74’ LAMBIASE s.v.

ADDIEGO MOBILIO 6,5 Segna il provvisorio 2-2 e si becca mezzo voto in più. Per il resto non si vede moltissimo.

MARANGON 6 Poco incisivo, ma si salva con l’assist per Tedesco.

D’AGOSTINO 5,5 Nel primo tempo la gara la fa il Carpi. Dal 56’ TEDESCO 6,5 Entra e fa il suo mestiere, cioè segna, riaprendo il match.

ALL. BRANDO 4,5 Non sappiamo cosa sia accaduto negli spogliatoi, ma in campo nel finale non ha dato il meglio di sé. Di sicuro se finisce spesso fra gli espulsi qualche motivo dovrà esserci a volte. Troppa tensione.