Trofeo Salvischiani 32 squadre in gara

Tre mesi di sfide per onorare la memoria del medico Mauro Salvischiani e dello storico dirigente della Zenith, Carlo Vannucci. Fervono in preparativi al Chiavacci in attesa della partenza della stagione dei tornei di calcio giovanile. Quello di punta per la Zenith Prato, come da tradizione, sarà il trofeo Salvischiani, manifestazione giunta alla ventunesima edizione, riservata alla categoria Giovanissimi A Under 15, che partirà a fine aprile e si concluderà a giugno. Trentadue le formazioni ai nastri di partenza, fra le più blasonate di tutto il calcio toscano. Il torneo ha il patrocinio della Provincia, del Comune e della Figc Toscana. I padroni di casa della Zenith Prato sono stati inseriti nel girone A assieme alla Pistoiese, al Mezzana e al Castelfiorentino. Nel B troviamo Margine Coperta, San Giuliano, Atletica Castello e Tobbiana. Nel C Poggio a Caiano, Livorno9, Pistoia Nord e Limite e Capraia, mentre nel D ci sono Tau Calcio, Sporting Arno, Montemurlo Jolly e Sesto Calcio. I gironi in totale sono otto. L’elenco delle partecipanti prosegue col gruppo E, dove troviamo Lastrigiana, Lanciotto, Viaccia e Luccasette, nell’F Capezzano Pianore, Giovani Via Nova, Isolotto e Casalguidi, nel G Sestese, Rinascita Doccia, Signa e Olimpia Quarrata, nell’H Maliseti Seano, Pro Livorno Sorgenti, Pietà 2004, e Pescia.

"A distanza di tanti anni dalla sua morte è come fosse ieri, perché personaggi come Mauro Salvischiani non muoiono mai e restano sempre nella memoria senza tempo del loro esempio e del loro insegnamento" ricordano dalla Zenith Prato. Il torneo dopo la prima fase a gironi si suddividerà in due competizioni: le prime due di ogni gruppo si giocheranno il Salvischiani, la terza e la quarta disputeranno invece l’altro torneo, il trofeo Carlo Vannucci.