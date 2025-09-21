Trofeo Misericordia, tutti di corsa a Grignano

Prato, 21 settembre 2025 – Si è svolto a Grignano il 32° Trofeo Misericordia, con partenza e arrivo presso la Parrocchia di San Pietro. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, ha visto una buona partecipazione di podisti e camminatori. Storicamente ultimo appuntamento serale del calendario podistico pratese, quest’anno l’evento si è presentato in una veste diversa, con partenza domenicale al mattino e percorsi ludico-motori di 5 e 11 km, adatti a tutte le età e capacità.

All’arrivo, come da tradizione, i volontari hanno accolto i partecipanti con una vera e propria festa, offrendo dolci artigianali e tante altre prelibatezze, in un clima di convivialità e comunità. Il servizio fotografico ufficiale è stato curato dalla ETS Regalami un sorriso.

A questo link le notizie sul podismo