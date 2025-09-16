Trofeo Misericordia di Grignano, 32esima edizione della corsa

Prato, 16 settembre 2025 – Domenica 21 settembre a Prato torna a colorare le strade di Grignano uno degli appuntamenti più sentiti dal podismo pratese: il Trofeo Misericordia di Grignano, giunto quest’anno alla sua 32ª edizione. La manifestazione, organizzata con passione e cura dall’Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, vedrà il via domenica 21 settembre alle ore 9.00, con partenza e arrivo presso la Parrocchia di San Pietro. La corsa, che in passato rappresentava l’ultimo appuntamento serale del calendario podistico pratese, cambia veste e si propone ora in una nuova e accattivante formula mattutina.

Un’occasione per vivere la corsa in un’atmosfera diversa, immersi nella freschezza e nell’energia della domenica mattina di fine estate. Il programma prevede percorsi ludico-motori di 5 e 11 chilometri, pensati per accogliere sia i podisti più allenati che gli appassionati desiderosi di trascorrere una giornata all’insegna del movimento e della convivialità. Come da tradizione, l’evento non sarà soltanto sport: i volontari della Misericordia, con la consueta dedizione, allestiranno un’accoglienza che da sempre caratterizza il trofeo. Oltre al ricco e immancabile pasta party, i partecipanti e gli accompagnatori potranno gustare dolci artigianali e altre prelibatezze, trasformando la corsa in una vera festa di comunità.

A rendere indimenticabile la giornata ci penserà anche il servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un sorriso, pronta a immortalare sorrisi, emozioni e la bellezza di un evento che unisce sport, tradizione e solidarietà. Per informazioni: 0574 636340