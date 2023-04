Trofeo Città del tessuto e Barni "In città più di sessanta club"

Una manifestazione che ha portato in città giovani judoka, in rappresentanza di oltre sessanta club provenienti da tutta Italia. E che si è risolta in una vera e propria festa di sport. Nei giorni scorsi, in città si sono svolte la prima edizione del "Trofeo città del tessuto" e la quarta del "Memorial Bruno Barni", entrambe organizzate come di consueto dall’Accademia Prato. La prima competizione, quella che ha aperto le danze, ha visto il sodalizio pratese chiudere in dodicesima posizione su sessantatré partecipanti. La coppa è andata all’Harmony Club, che ha preceduto sul podio il Centro Sportivo Guido Tieni e il Judo Frascati. Il Barni, svoltosi sempre all’Estraforum di Maliseti, ha invece visto sfidarsi sul tatami oltre 66 agonisti. A livello di società, la coppa è andata al Judo Cecina, davanti a Peter Pan Asd, Judo Carrara, Shinsei Firenze e Cus Siena. "È stata un’esperienza molto intensa ma bellissima – il commento della dirigenza dell’Accademia – grazie a tutte la società che hanno partecipato ed a tutte le persone che hanno permesso possibile lo svolgimento di un evento di questa portata".