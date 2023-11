Tre squadre in vetta. E tutte festeggiano

Arrivano tre vittorie per le formazioni che si stanno contendendo la vetta del campionato Juniores provinciale. La capolista Pietà 2004 espugna 2-0 il campo della Galcianese con le reti di Giraldi e Bacarella. Una vittoria che consente di mantenere tre punti di vantaggio sul duo di inseguitrici Virtus Comeana e Casale Fattoria 2001. I medicei vincono in casa al Martini 2-0 contro il Paperino San Giorgio, ringraziando Fagotti e Marvataj. I rossoblù faticano col Tobbiana ma alla fine vincono al San Biagio 3-2 con i gol di Iacolino, Mauro e Lai. Più staccata la quarta della classe, la Valbisenzio Academy, che però ha un match in meno giocato rispetto alle rivali per il titolo. I valbisentini però nell’ultimo turno non vanno oltre il pari 2-2 al Nelli contro il Montemurlo Jolly. Questi gli altri risultati. Il Prato Nord espugna 2-1 il Becheroni de La Querce, il Vernio si impone 1-0 al Neto sul Settimello, e il Mezzana 2-1 al Fantaccini di Iolo. Tavola - Chiesanuova finisce 0-2.