Tre sponsor per il Prato Batte il cuore biancazzurro

Estra, Lo Conte Edile Costruzioni e Cardato Riciclato Pratese. Sono questi i main sponsor che per la stagione 2023-2024 occuperanno un posto di rilievo sulle maglie ufficiali che il Prato utilizzerà in questa stagione agonistica, già a partire dal primo impegno ufficiale di Coppa Italia, il super derby di domani alle 17 con la Pistoiese. Due conferme e una new-entry assoluta, quella di Lo Conte. Estra sarà sul retro delle maglie.

"Anche per il 2023-2024 abbiamo deciso di sostenere la prima squadra dell’A.C. Prato 1908 - dice Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra - perché i valori dello sport sono anche quelli della nostra azienda. In questo caso si tratta di una società sportiva che ha un legame particolare con la città. La nostra politica di sostegno al territorio si sta orientando nel ricercare nel mondo dello sport quelle manifestazioni a valore aggiunto che sono in sintonia con Estra e i suoi valori: qualità, responsabilità etica e ambientale". Il volto nuovo in assoluto è quello di Manuele Lo Conte, della Lo Conte Edile Costruzioni, che per la prima volta ha deciso di entrare nel mondo del calcio cittadino, partendo dal Prato e dal mettere il logo sul fronte delle maglie: "La nostra azienda è molto legata al territorio. Anche in ambito sportivo vogliamo legarci a realtà locali significative. Lo abbiamo fatto col basket e siamo lieti di farlo ora col calcio – spiega Lo Conte -. Ci piace il progetto del presidente Stefano Commini, che sta investendo molto nella prima squadra e nel settore giovanile". Altra conferma quella di Cardato Riciclato Pratese, che aumenta il suo impegno per i colori biancazzurri: "Siamo orgogliosi di essere presenti con il nostro nuovo logo sulle maglie della storica società. Non poteva essere diversamente per una filiera come la nostra che è fra le più antiche della città - precisa Alessandro Sanesi, che era presente assieme a Emiliano Tempestini e Sandro Ciardi (Dinamo S.r.l. Contemporary Fabrics), Alessandro Sanesi (M&A), Marco Bigagli (MABI) e Andrea Bambi (Mitica Lana) in rappresentanza delle aziende del ‘consorzio’ -. Stiamo lavorando per progettare un portale per la nostra attività della filiera che speriamo di concretizzare ad ottobre e abbiamo iniziato un processo di certificazione di prodotto che garantisca tracciabilità, sostenibilità, riciclabilità, durabilità del nostro cardato al cliente finale". Presente il sindaco, Matteo Biffoni, nella doppia veste di primo cittadino e tifoso: "Sono contento che aziende locali diano una mano al progetto di riportare il Prato ai palcoscenici che si merita – ha commentato - Investire nei giovani e poter competere in un campionato difficile come la serie D è l’obiettivo che si è prefissato la società e solo con l’aiuto economico di partner importanti, insieme alla passione dei tifosi, il Prato può raggiungere i risultati prefissati".

La chiosa finale è del presidente biancazzurro Commini: "Prato ha un potenziale enorme. Ho sempre sostenuto l’importanza di un gioco di squadra fra noi, i tifosi e il tessuto economico, in modo da sostenere questa realtà che è un patrimonio di tutti. Sono orgoglioso di presentare i tre marchi che andranno ad impreziosire la maglia biancazzurra. È un punto di partenza: vogliamo continuare ad investire sul calcio e sui giovani".