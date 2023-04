Tre sberle da Modena Ma il Prato non si fa male

Modena Cavezzo

3

Prato Calcio a 5

0

MODENA CAVEZZO: Vezzani, El Madi, Brasesco, Lefons, Aieta, Amarante, Storchi, Aligante, Cuomo, Vigliotti, Rondini. All.: Checa.

PRATO CALCIO A 5: Buti, Pinzi, Luis Garcia, Del Greco, Piccioni, Angelillis, Brunetti, Chiti, Soto, Sottosanti. All.: Bearzi.

ARBITRI: Schettino (Castellammare di Stabia) e Cepollaro (Ercolano); crono Mazzoni (Ferrara).

MARCATORI: pt 0’20’’ Brasesco (MC), 15’05’’ Aieta (MC); st 18’50’’ Amarante (MC).

Perde ancora il Prato Calcio a 5 ma stavolta fa meno male che nelle precedenti occasioni, visto che grazie a quanto deciso dalla Divisione alla vigilia di questo match non vi saranno retrocessioni al termine della regular season. I biancazzurri, orfani degli squalificati Giannattasio e Cellini, con il Modena Cavezzo perdono però una buona occasione per accorciare sul Città di Massa, che in questa terzultima giornata ha osservato un turno di riposo. A due turni dalla conclusione restano dunque cinque le lunghezze che separano dal penultimo posto gli uomini di Bearzi, che potrebbero dunque restare fanalino di coda della graduatoria fino al termine della stagione ma conserveranno comunque un posto in serie A2 (però non quella d’Elite di nuova istituzione) anche nella stagione 202324.

Massimiliano Martini