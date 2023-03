Tra Sos Acque e Carmignano finisce 5-5. E l’Atletico Coiano aggancia la ‘regina’

L’Sos Acque si conferma bestia nera delle big del campionato di Premier di calcio a 5 organizzato dall’Msp e dopo avere fermato l’Atletico Coiano, impone il pari pure al Carmignano. Il match finisce 5-5 e porta a una piccola rivoluzione al vertice visto che la capolista viene agganciata a quota 10 punti proprio dall’Atletico Coiano vincente 11-6 sull’Emozioni c5. Quest’ultimo match era decisivo per stabilire la vera reale del Carmignano e alla fine l’Atletico non sono ha allungato sull’Emozioni ma ha pure agganciato la vetta. A perdere il treno di vertice, restando comunque terzo, è l’Herta Vernello che a sorpresa cade 5-3 contro il Sodinims, alla prima affermazione in Premier. Infine il Castellina che centra il primo successo nel girone superando 3-0 il fanalino di coda Figline Galceti 2019.

Passando alla serie A, finisce in parità per 3-3 il big match fra la capolista Todajoia e l’inseguitrice Maracanà Futsal Prato. Un pari che consente alla prima della classe di mantenere tre punti di vantaggio sul Maracanà, in attesa che domani alle 21 ad Agliana scenda in campo l’Abr Aibbar che sfiderà i Tiger of Ibiza. Infine la serie B. La capolista Mc Lovin prova la fuga vincendo lo scontro diretto con l’Estendarse, terza della classe, per 3-2. La capolista adesso ha quattro punti di vantaggio sul Real Cattati, che però deve ancora giocare stasera alle 21 ad Agliana la sfida con la Dinamo Prato, partendo comunque con i favori del pronostico.

Sempre stasera ad Agliana, ma alle ore 22, si disputerà River Plate - Nottingham Forest. Se i primi sono il fanalino di coda del girone e cercano la prima vittoria nella competizione, il Forest è quarto e in caso di vittoria potrebbe superare in classifica l’Estendarse ritrovandosi a -3 dalla vetta.