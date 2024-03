"Toscano Enduro Series 2024", la competizione torna a Vaiano

Prato, 6 marzo 2024 - Una competizione che annualmente porta centinaia di appassionati di enduro, provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, a gareggiare in Toscana. E che per il secondo anno consecutivo farà tappa anche a Vaiano, per una notizia arrivata in un momento in cui la Valbisenzio si trova ancora una volta nel giro di pochi mesi a dover reagire ai risvolti nefasti degli eventi atmosferici. Il programma del “Toscano Enduro Series 2024” è stato reso noto nei giorni scorsi, anche se il primo appuntamento del lotto (previsto a Piombino per domenica scorsa) è stato rimandato di una settimana a causa del maltempo.

In attesa del debutto stagionale, gli organizzatori hanno ad ogni modo pubblicato il calendario delle gare: cinque tappe più due “bonus” (in quanto valide per l'Italian Enduro Series e il Campionato italiano assoluto) una delle quali avrà luogo in Vallata. A Vaiano verrà in particolare organizzata la quarta gara, quella del prossimo 2 giugno (che sarà con tutta probabilità a cura del Vaiano Bike Enduro Team).

Si tratta di un bis, in quanto già nel 2023 il territorio vaianese aveva visto sfidarsi circa cinquecento enduristi, nelle varie categorie. E fra loro c'era anche l'ex-pilota MotoGp Marco Melandri, laureatosi campione del mondo della 250 nel 2002.

Per un appuntamento che è stato confermato nonostante le ultime novità tutt'altro che positive: la frana verificatasi sulla 325 continua ancora ad incidere notevolmente sulla viabilità (e non solo) anche se tecnici ed operai sono comunque al lavoro da giorni per liberare la carreggiata nel minor tempo possibile e (ri)mettere in sicurezza la zona. E in questo quadro, ecco quindi che la competizione assumerà anche un significato simbolico di ripartenza.

G.F.